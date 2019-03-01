Лукашенко рассказал, признал ли он Крым российским

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что при беседе с российским президентом Владимиром Путиным он не признавал Крым российским, потому что они не обсуждали эту тему, передает РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что при общении с Путиным он не хотел вдаваться в подробности по вопросу Крыма.

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«Нет, у нас таким тем не проскальзывало...Я даже вам сейчас не могу рассказать, как мы обсуждали эти проблемы — Крыма, Донбасса изначально, как только они появились», — признался Лукашенко.

Он подчеркнул, что давал свою оценку происходившим в Крыму событиям несколько лет назад при общении с журналистами.

«Окружили журналисты… и начали меня пытать, как я отношусь, чей Крым — российский или украинский. Я и не готовился к этому вопросу, не хотел дискутировать на эту тему», — добавил Лукашенко.

В ответ на это президент Белоруссии задал встречный вопрос журналистами — сколько погибли украинцев, защищавших Крым при якобы «нападении» на полуостров и сколько было выстрелов. Кто-то в толпе крикнул, что «ни одного».

«Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум… Я рассуждал на эту тему прямо там у них, в Украине. И они не задали мне после этого ни одного вопроса… Поэтому я свою позицию высказал», — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что норвежский политик призвал Запад признать Крым частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.