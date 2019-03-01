NYT: Трамп приказал допустить своего зятя к секретам США

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Президент США Дональд Трамп в мае прошлого года приказал главе аппарата Белого дома открыть доступ к секретным сведениям своему зятю Джареду Кушнеру, пишет газета The New York Times со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Трамп принял такое решение, игнорируя «опасения», которые высказывали представители службы безопасности. Экс-глава аппарата Белого дома Фрэнсис Келли в служебной записке подчеркнул, что президент ему «приказал» открыть секретный доступ Кушнеру.

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В газете добавили, что Кушнеру не предоставили самый высокий уровень доступа к секретным сведениям.

Ранее NBC сообщал, что зятю Трампа дважды отказывали в доступе к секретам США.