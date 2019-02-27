Сыновья Трампа вступились за отца
Сыновья американского лидера Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп ответили на слова Коэна, который сказал, что сожалеет о том, что согласился работать на президента, передает CBS News.
По словам Эрика, Коэн соглал.
«[Он] лоббировал всех, чтобы стать «начальник штаба». Он только что лжесвидетельствовал?», — добавил Эрик Трамп.
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Кроме того, Трамп-младший заявил, что «Коэн умолял работать в Белом доме, и все это знают».
Уточняется, что в настоящее время Коэн дает показания в надзорном комитете палаты представителей американского конгресса.
Ранее сообщалось, что Коэн сожалеет о сказанном Трампу «да».