Сыновья Трампа вступились за отца

<img src="//img.gazeta.ru/files3/301/12135301/RTS2BCR6-pic905-895x505-24722.jpg">

Сыновья американского лидера Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп ответили на слова Коэна, который сказал, что сожалеет о том, что согласился работать на президента, передает CBS News.

По словам Эрика, Коэн соглал.

«[Он] лоббировал всех, чтобы стать «начальник штаба». Он только что лжесвидетельствовал?», — добавил Эрик Трамп.

Реклама

Кроме того, Трамп-младший заявил, что «Коэн умолял работать в Белом доме, и все это знают».

Уточняется, что в настоящее время Коэн дает показания в надзорном комитете палаты представителей американского конгресса.

Ранее сообщалось, что Коэн сожалеет о сказанном Трампу «да».