Washington Post: Абэ не подтвердил информацию о выдвижении Трампа на премию мира

Несмотря на утверждения японской прессы, премьер-министр Японии Синздо Абэ не подтвердил и не опроверг информацию о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию конфликта на Корейском полуострове, пишет The Washington Post.

Washington Post отмечает, что молчание премьера Абэ оправдано страхами заполучить критику со стороны японской общественности за преждевременные усилия по выдвижению Трампа. Это обусловлено тем, что японское общественное мнение все еще сконцентрировано на возвращении, по крайней мере, дюжины граждан страны, которые, как предполагается, «были похищены Северной Кореей» в 1970-1980-х годах.

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15 февраля Трамп сообщил, что Абэ лично предоставил ему «самую красивую копию» пятистраничного рекомендательного письма в номинации на получение премии мира. Абэ это не подтвердил. В ответ на вопрос местного оппозиционного политика премьер-министр подчеркнул, что за 50 лет Нобелевский комитет не раскрывал подобную информацию.

«В соответствии с этой политикой, я хотел бы воздержаться от комментариев», — сказал Абэ, добавив: «Я не говорю, что это неправда».

По данным японских СМИ, Трамп действительно получил копию письма. Газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Абэ действительно направил его с выдвижением его кандидатуры.

Газета Asahi Shimbun со ссылкой на анонимного правительственного источника написала, что выдвижение Трампа было сделано в ответ на «неофициальный» запрос США. По их данным, Абэ выдвинул Трампа осенью.

Ранее сообщалось, что Абэ номинировал Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона.