Получение томоса об автокефалии внесут в учебники по истории Украины

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что получение томоса об автокефалии от Константинополя войдет в учебники по истории страны, передает издание «Голос Украины».

«Историю независимой Украины изучают в 11-м классе, как раз в 2019 году мы планируем напечатать учебники. Как только Украина получила томос об автокефалии ПЦУ, я поручила внести изменения в программу по истории нашей страны», — заявила она.

Она отметила, что учителям дадут методические рекомендации, чтобы при изучении периода независимости Украины школьникам рассказали о получении томоса об автокефалии.