Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины
Верховная рада Украины поддержала законопроект, запрещающий российским представителям быть наблюдателями на выборах украинского президента. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, свои голоса в поддержку закона отдали 232 человека при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Уточняется, что присутствие российских наблюдателей на территории страны во время голосования может привести к «информационным атакам», которые произойдут из-за «искажения фактов» об избирательном процессе.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление о российских наблюдателях на выборах на Украине.