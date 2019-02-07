Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины

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Верховная рада Украины поддержала законопроект, запрещающий российским представителям быть наблюдателями на выборах украинского президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, свои голоса в поддержку закона отдали 232 человека при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Уточняется, что присутствие российских наблюдателей на территории страны во время голосования может привести к «информационным атакам», которые произойдут из-за «искажения фактов» об избирательном процессе.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление о российских наблюдателях на выборах на Украине.