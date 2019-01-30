Уругвай и Мексика созвали десять стран на конференцию по Венесуэле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/653/12140653/upload-RTS2BX9F-pic905-895x505-77851.jpg">

Уругвай и Мексика созывают конференцию по Венесуэле 7 февраля в Монтевидео, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД Уругвая.

Как отмечается, в конференции примут участие десять стран, «которые разделяют позицию по Венесуэле», а также международные организации.

Реклама

«Цель конференции состоит в том, чтобы заложить основу для создания нового механизма диалога, с включением всех венесуэльских сил, который бы способствовал возвращению стабильности и миру в стране», — говорится в сообщении ведомства.

При этом подчеркивается, что Мексика и Уругвай занимают позицию невмешательства, однако их беспокоит тяжелая ситуация, в которой оказались их «венесуэльские братья».

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Ранее в оппозиции Венесуэлы рассказали, что «всегда выбирает» Мадуро.