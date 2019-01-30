При обысках у сенатора Арашукова нашли оружие и деньги
Во время обысков правоохранители нашли у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова деньги, драгоценности и оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
По данным источника, сотрудники правоохранительных органов обнаружили эти предметы у сенатора во время обысков дома и на работе.
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Ранее сообщалось, что суд арестовал сенатора Арашукова.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.