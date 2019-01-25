Лукашенко лично заявил Мадуро о своей поддержке

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей поддержке венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает его пресс-служба.

Уточняется, что это произошло в ходе телефонного разговора между главами государств.

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Минск пристально следит за ситуацией в «дружественной стране». Подчеркивается, что Белоруссия всегда готова оказать свою помощь Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Мадуро поблагодарил США за созыв СБ ООН по Венесуэле.