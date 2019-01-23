Пелоси заблокировала обращение Трампа к конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту Дональду Трампу выступить с ежегодным обращением. Об этом сообщает Reuters.

«Я пишу, чтобы сообщить вам, что Палата представителей не будет рассматривать совместную резолюцию, разрешающую доклад президента о положении в стране, пока правительство не откроется», — цитирует агентство письмо Пелоси.

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Без принятия резолюции американский президент не сможет выступить с речью.

Ранее сообщалось, что Трамп проиграл лидеру демократов в битве из-за шатдауна.