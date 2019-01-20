В Греции пройдет массовая акция протеста из-за нового названия Македонии
В Афинах пройдет массовый митинг против соглашения о переименовании Республики Македония. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, 20 января в городе усилены меры безопасности, а также ограничено движение. Как отмечается, правоохранители опасаются провокаций и столкновений.
Уточняется, что акция состоится на центральной площади Синтагма у греческого парламента.
Подчеркивается, что власти отказываются провести референдум.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в легитимности нового названия Македонии.
17 июня 2018 года Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. В Греции некоторые жители считают, что македонцами можно называть только жителей исторического региона на севере страны, а не граждан соседнего государства.
Противники соглашения есть и в Македонии: часть людей считает, что договор нарушает национальную идентичность народа.