В Греции пройдет массовая акция протеста из-за нового названия Македонии

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В Афинах пройдет массовый митинг против соглашения о переименовании Республики Македония. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, 20 января в городе усилены меры безопасности, а также ограничено движение. Как отмечается, правоохранители опасаются провокаций и столкновений.

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Уточняется, что акция состоится на центральной площади Синтагма у греческого парламента.

Подчеркивается, что власти отказываются провести референдум.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в легитимности нового названия Македонии.

17 июня 2018 года Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. В Греции некоторые жители считают, что македонцами можно называть только жителей исторического региона на севере страны, а не граждан соседнего государства.

Противники соглашения есть и в Македонии: часть людей считает, что договор нарушает национальную идентичность народа.