Корбин призвал оппозицию отказаться от сотрудничества с Мэй

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Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин призвал своих однопартийцев отказаться от сотрудничества с правительством Великобритании по Brexit. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, оппозиции не стоит участвовать в переговорах с премьер-министром Терезой Мэй, пока не будет исключен возможный Brexit без сделки с ЕС.

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Он также добавил, что выход Британии из состава Евросоюза без соглашения является «катастрофическим сценарием».

Ранее сообщалось, что Мэй призвала все партии оставить разногласия и решить вопросы с Brexit.