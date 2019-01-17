Корбин призвал оппозицию отказаться от сотрудничества с Мэй
Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин призвал своих однопартийцев отказаться от сотрудничества с правительством Великобритании по Brexit. Об этом сообщает Sky News.
По его словам, оппозиции не стоит участвовать в переговорах с премьер-министром Терезой Мэй, пока не будет исключен возможный Brexit без сделки с ЕС.
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Он также добавил, что выход Британии из состава Евросоюза без соглашения является «катастрофическим сценарием».
Ранее сообщалось, что Мэй призвала все партии оставить разногласия и решить вопросы с Brexit.