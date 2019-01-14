В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путин и Абэ

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Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ будут посвящены вопросу заключению мирного договора между двумя странами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается, стороны также намерены обменяться мнениями о перспективах развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

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«В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами», — говорится в сообщении.

Также Путин и Абэ планируют обсудить некоторые актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно назвал дату переговоров Путина и Абэ.