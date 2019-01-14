В МИД Японии рассказали о предстоящем визите Путина

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что в стране ожидают визит президента России Владимира Путина в июне 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В июне предполагается визит в Японию президента Путина для участия в церемонии закрытия японо-российского перекрестного года, которая пройдет с участием обеих лидеров», — сказал Коно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале российско-японских переговоров по вопросам заключения мирного договора. Лавров напомнил, что обсуждение документа должно быть профессиональным, без искажения существующих договоренностей.