В Совфеде не поверили в желание Трампа улучшить отношения с Россией
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что президент США Дональд Трамп не хочет восстанавливать отношения между Россией и Соединенными Штатами, несмотря на свои заявления. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сенатор комментировал одни из твитов Трампа, в котором он заверил, что хотел бы, чтобы отношения России и США улучшились.
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«Этот твит, вне всякого сомнения, предназначен не России, а оппонентам Трампа внутри США», — сказал Косачев.
При этом, добавил сенатор, Россия и США не смогут наладить диалог до тех пор, пока за Трампом ведется «всеамериканская охота».
Косачев не стал пояснять, что он имеет в виду под «всеамериканской охотой».