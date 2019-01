Трамп похвастался снимком стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере фотографию построенной части стены на южной границе страны.

Таким образом он ответил «Fake News Media», которые, по словам Трампа, раскритиковали американского лидера за отсутствие результатов строительства стены.

Реклама

«Ниже вы видите секцию (стены. — «Газета.Ru»), строительство которой только что было завершено на границе. Функция защиты от скалолазов включена. Очень высокая, мощная и красивая! Причем много миль уже отремонтировано и введено в эксплуатацию!», — написал Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что советники Трампа не знают, где взять деньги на пограничную стену.

The Fake News Media keeps saying we haven't built any NEW WALL. Below is a section just completed on the Border. Anti-climbing feature included. Very high, strong and beautiful! Also, many miles already renovated and in service! pic.twitter.com/UAAGXl5Byr