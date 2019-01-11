Экс-сотрудник администрации Рейгана стал заместителем Болтона

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Президент США Дональд Трамп назначил Чарльза Купермана заместителем своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Куперман привнесет в администрацию Трампа более чем четыре десятилетия опыта в политике и национальной безопасности», — говорится в сообщении.

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В Белом доме также добавили, что Куперман работал в администрации бывшего президента США Рональда Рейгана.

Ранее сообщалось, что Трамп нашел куратора торговой сделки с КНР в администрации Рейгана.