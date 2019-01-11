Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его администрация имеет полное право ввести режим чрезвычайного происшествия в стране.
Он подчеркнул, что в законе «все ясно» относительно его права ввести режим ЧП и отметил, что закон «100% на его стороне».
Реклама
«Если мы не заключим сделку с конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это [введу режим ЧП]», — заключил Трамп.
Также президент добавил, что решение с объявлением режима чрезвычайного происшествия будет принято в ближайшие дни.
Ранее газета The Washington Post писала, что в Белом доме ведется подготовка к введению режима ЧП в США.