Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/245/12122245/RTS29ITJ-pic905-895x505-72428.jpg">

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его администрация имеет полное право ввести режим чрезвычайного происшествия в стране.

Он подчеркнул, что в законе «все ясно» относительно его права ввести режим ЧП и отметил, что закон «100% на его стороне».

Реклама

«Если мы не заключим сделку с конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это [введу режим ЧП]», — заключил Трамп.

Также президент добавил, что решение с объявлением режима чрезвычайного происшествия будет принято в ближайшие дни.

Ранее газета The Washington Post писала, что в Белом доме ведется подготовка к введению режима ЧП в США.