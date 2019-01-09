Трамп заявил, что больше не будет отвечать на вопросы по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп больше не станет отвечать на вопросы специального прокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, передает Reuters.

Об этом заявил адвокат главы Соединенных Штатов Рудольф Джулиани.

В последний раз Трамп ответил на вопросы прокурора в конце ноября, тогда он предоставил свои ответы в письменном виде. По словам адвоката, Мюллер поднял вопрос о возможности повторения подобных мероприятий, на что команда юристов Трампа ответила ему полным отказом. Это произошло перед Рождеством, после этого команда спецпрокурора и адвокаты президента не связывались между собой.

Ранее сообщалось, что демократы в Сенате выступили против кандидатуры Трампа на пост главы Минюста.