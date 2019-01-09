ABC: куратор «российского дела» покинет свой пост

<img src="//img.gazeta.ru/files3/181/10645181/RTS11TNA-pic905-895x505-23675.jpg">

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн покинет свой пост в ближайшие недели, передает телеканал ABC News cо ссылкой на собственные источники.

Розенштейн более года курировал расследование о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Реклама

Заместитель генпрокурора сообщал президенту США Дональду Трампу и чиновникам в Белом доме о своих планах уйти из администрации, говорится в материале. Согласно источникам ABC, он намерен покинуть пост в тот момент, когда должность генерального прокурора займет кандидат Дональда Трампа — Уильям Барр — после утверждения в сенате США.

Как отмечает телеканал, на данный момент нет признаков того, что к уходу Розенштейна подтолкнул Трамп. Тем не менее, он, как и другие высокопоставленные чиновники из минюста США, стал мишенью для нападок со стороны президента США в твиттере.

Ранее стала известна дата слушаний по утверждению Барра на пост генпрокурора в сенате США.