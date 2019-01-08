Пенс раскрыл подробности предстоящего обращения Трампа к нации

Вице-президент США Майк Пенс раскрыл подробности предстоящего обращения президента Дональда Трампа к нации.

В интервью CBS Пенс уточнил, что Трамп в первую очередь хочет говорить о гуманитарном кризисе на южной границе.

В то же время Пенс не стал отвечать на вопрос, объявит ли Трамп во время своего выступления о введении чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что три из четырех крупнейших телеканалов США согласились транслировать экстренное обращение Дональда Трампа к нации.