В МВД Украины рассказали о «пророссийской провокации»

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Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк нашел «провокацию пророссийских сил» в предвыборном ролике депутата Верховной рады Юрия Бойко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шкиряка, на видеозаписи был скрыт флаг Украины на куполе здания Верховной рады.

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Он также добавил, что это якобы является сознательной провокацией пророссийских сил.

Шкиряк подчеркнул, что украинским телеканалам необходимо прекратить трансляцию ролика Бойко.

Ранее сообщалось, что на Украине первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК.