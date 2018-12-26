Экс-президент Польши объяснил снос советских памятников

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что причиной сноса памятников советским солдатам в стране является польский менталитет, передает РИА «Новости».

По его мнению, претензии Польши к СССР не могут распространяться на советских солдат, однако польское население негативно относится к их захоронениям.

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«Проблема в том, что, тем не менее, это было порабощение, Польша не была свободной. Из одной неволи мы попали в другую», — сказал Валенса.

Ранее посольство России в Вильнюсе также направило ноту в литовский МИД из-за неудовлетворительной ситуации с российскими воинскими захоронениями в Литве.