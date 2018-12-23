Песков рассказал о переносе «прямой линии» с Путиным в 2019 году
Пресс-секретарь президент России заявил в эфире телеканала «Россия 1», что «прямая линия» с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году пройдет перед майскими праздниками. Об этом сообщает РИА «Новости».
В нынешнем году «пряма линия» с Путиным прошла 7 июня.
Реклама
«Перед майскими праздниками... проходит «прямая линия». Сразу начнем [к ней] готовиться», — заверил Песков.
Ранее Песков рассказал о клевете, жалобах и нежурналистах на пресс-конференции Путина.