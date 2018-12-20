Посол высказался об уровне отношений России и США
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Москве и Вашингтону следует вернуть свои отношения на «прежний уровень». Обращение посла опубликовано в твиттере.
Хантсман напомнил, что «не так давно» в России работало 36 американских центров, однако в настоящее время их количество сократилось до одного. Он резюмировал, что такая ситуация говорит о том, что отношения России и США дошли «до чего-то совершенно не свойственного» ни одной из сторон.
Ранее Хантсман заявлял, что россияне «неподатливы».