Путин анонсировал визит Пашиняна в Москву
Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым не восстановление отношений с Арменией, а их развитие.
«У нас нет ничего, что рухнуло и требует восстановления. У нас ровные отношения с Арменией. Нам нужно развивать то, что есть, на созданной предыдущими руководителями базе», — сказал Путин.
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Он также заявил, что планирует обсудить двусторонние отношения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который приедет с визитом в Москву на следующей неделе.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.