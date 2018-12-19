В Совбезе заявили о беспрецедентном давлении на Россию в 2018 году

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Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что на Россию в 2018 году оказывалось беспрецедентное давление, чтобы вынудить Москву сдать свои позиции, передает РИА «Новости».

«В уходящем году на Россию оказывалось беспрецедентное давление в политико-дипломатической, международно-правовой, экономической, информационной сферах. Основной целью этого нажима было вынудить Москву сдать свои позиции на целом ряде ключевых направлений, где наше присутствие неудобно», — сказал Венедиктов.

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По его словам, Россия мешает США и их союзникам проводить политику вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Ранее в Совбезе сочли устаревшим понятие «Запад».