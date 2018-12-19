В Совбезе сочли устаревшим понятие «Запад»

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По словам помощника секретаря Совета Безопасности России Александра Венедиктова, понятие «Запада» как однородного клуба государств ушло в область истории, передает РИА «Новости».

«События 2018 года показали, что «Запад» как единое понятие, как однородный клуб государств с общими интересами — это уже что-то из области истории, а не современной политики. Оказалось, что у каждого из этих игроков могут быть свои уникальные приоритеты, не совпадающие с интересами партнеров», — сказал Венедиктов.

В качестве примера подобных расхождений позиций он упомянул о разногласиях между Европой и США по вопросам региональной безопасности и экономики, а также о торговых войнах и трениях внутри НАТО.