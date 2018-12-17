Трюдо охарактеризовал Путина одним словом

Канадский премьер Джастин Трюдо описал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним словом. Об этом сообщает CTV News.

Как отмечается, премьер-министру предложили поучаствовать в блиц-опросе, во время которого он должен был отвечать давать односложные ответы. Российского лидера Трюдо назвал «проблемным», в то время как президент США кажется ему «непредсказуемым».

Ранее сообщалось, что самым холодным моментом в американо-канадских отношениях за последние месяцы может стать тот факт, что президент США Дональд Трамп отказал в личной встрече премьер-министру Канады Джастину Трюдо на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.