WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России»

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Новый отчет о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, результаты этого документа основаны на «самом развернутом анализе» миллионов публикаций в социальных сетях.

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Как отмечается, в отчете утверждается, что Россия «использовала» все основные социальные медиа-платформы для содействия избранию Дональда Трампа президентом США.

При этом «российская кампания» также якобы занималась поддержкой Трамп после его победы.

Ранее в минюсте США назвали стоимость расследования «российского вмешательства».