Стало известно, сколько россиян планируют покупку жилья в этом году

Почти треть россиян планируют приобрести жилую недвижимость в текущем году (32%). Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито Недвижимость». С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Жители крупных городов отдают приоритет покупке квартир в первичном фонде. В Москве за новостройки голосовали в 54% случаев против 39% у «вторички», в Санкт-Петербурге — 52% против 40%, в других миллионниках — 49% против 44%. Старый фонд оказался более привлекательным для жителей городов с населением до 500 тысяч человек.

36% россиян рассчитывают приобрести жилье на собственные сбережения. Каждый четвертый житель РФ намерен вложить в покупку средства от продажи предыдущей недвижимости, 16% инвестируют материнский капитал.

При этом почти половина опрошенных (45%) признались, что планируют воспользоваться ипотечным кредитом. Среди всех возрастных групп чаще других на ипотеку рассчитывают люди от 25 до 34 лет.

До этого аналитик спрогнозировал рост цен на аренду жилья в мае на 10%.

Ранее россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке и ремонте «вторички».