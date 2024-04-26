На Ближнем Востоке может появиться коалиция против Ирана

После удара Ирана по территории Израиля на Ближнем Востоке появились предпосылки к созданию антииранского альянса. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

Как следует из текста, региональная и международная коалиция, которая участвовала в перехвате ракет и беспилотников, выпущенных Ираном по еврейскому государству, показывает потенциал к созданию регионального альянса, который будет направлен против Тегерана.

В ночь на 14 апреля Иран запустил 185 беспилотных летательных аппаратов и 150 ракет в сторону Израиля. Так Тегеран ответил на удар по посольству республики в Дамаске, который нанесла армия еврейского государства. После этого газета The Wall Street Journal написала, что масштаб атаки Ирана на Израиль шокировал представителей американской администрации.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

Ранее президент Раиси пригрозил уничтожением Израиля в ответ на атаку территории Ирана.