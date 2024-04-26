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Россияне назвали самую ценную технику в доме

«Росгосстрах»: телевизор и холодильник вошли в топ ценной техники для россиян

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А. Волков/РИА «Новости»

Около 23% россиян считают холодильник самой ценной техникой в доме, еще 20% опрошенных назвали самой ценной стиральную машину (20%) и, а 15% считают такой — телевизор. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах», копия есть у «Газеты.Ru».

В топ-10 также вошли плита, пылесос, микроволновка, чайник, утюг, посудомоечная машина и кофемашина.

56% опрошенных высоко ценят эту технику, поскольку она помогает с домашними делами. Каждый пятый (20%) указал на высокую стоимость, а 9% — на долгожданность покупки. Треть респондентов (34%) включают бытовые приборы в страховку жилья.

«Электроприборов становится больше, они дорожают. Есть устойчивый спрос на их страхование», — отметила начальник управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Горелик.

Компания отметила, что 80% клиентов страхуют технику в квартирах против 50% для частных домов.

При выборе техники 26% ориентируются на цену, 25% — на качество, 22% — на функции, 13% — на бренд, 8% — на дизайн. Ее служба составляет 5-10 лет для 47%, более 10 лет — для 33%.
На холодильник, стиральную машину или ТВ 53% россиян тратят до ₽50 тыс., 38% — 50-100 тыс. ₽, 8% — ₽100-300 тыс., 1% — ₽300-500 тыс. Кредит на технику берут 26%, чаще всего на холодильник (29%), телевизор (28%), стиральную машину(22%).

До этого стало известно, сколько россиян отказалось от новых кредитов из-за закредитованности.

Ранее россиян предупредили о риске поспешного погашения кредитов.

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