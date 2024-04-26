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СМИ сообщили, почему Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину

Pais: Испания согласилась поставить Киеву ракеты Patriot под давлением НАТО и ЕС

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Kacper Pempel/Reuters

Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на правительственные источники.

Как пояснили авторы материала, представители НАТО и ЕС требовали от европейских стран передать Киеву американские системы.

О давлении на страны со стороны ЕС и НАТО писала газета Financial Times. Там пояснили, что давление оказывалось, в частности, на Грецию и Испанию, потому что их собственные потребности «не так велики, как у Украины».

Еще 23 апреля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что союзники просили его отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, однако заверил, что Афины отказываются делать это.

В Испании есть четыре батареи Patriot, одна из которых находится в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть честными и признать, что страны НАТО не предоставили Украине обещанные транши.

Ранее стало известно, что у Днепровской флотилии появятся новые боевые корабли.

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