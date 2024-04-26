Подросток ударил юношу по лицу за то, что тот поцеловал свою девушку во время Рамадана

Во Франции на подростка напали его сверстники, которые были недовольны тем, он поцеловал свою девушку в период Рамадана. Об этом сообщает Le Dauphiné.

Нападение на несовершеннолетнего произошло 8 апреля, в предпоследний день священного для мусульман месяца, в коммуне Бургуин-Жаллье на востоке страны. Как сообщается, пострадавший получил несколько ударов по лицу от подростка, который подошел к нему вместе с приятелем и раскритиковал за поцелуй «в разгар Рамадана». Тот, по мнению нападавших, нарушил пост, поцеловав на улице свою девушку. Высказав жертве претензии, хулиганы скрылись.

Пострадавший был доставлен в больницу, а предполагаемый преступник был взят под стражу только 24 апреля. Ему предъявили обвинения в умышленном насилии по причине действительной или предполагаемой принадлежности жертвы к определенной нации, расе или религии.

Ранее во Франции четыре школьника напали на 13-летнюю девочку за несоблюдение Рамадана.