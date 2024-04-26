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Экс-тренер сборной России матом высказался об игроках клуба РПЛ

Корнеев высмеял нескольких игроков «Пари НН» после поражения от «Локомотива»

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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-тренер сборной России Игорь Корнеев с помощью нецензурной лексики оценил нескольких игроков «Пари Нижнего Новгорода» во время матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Специалист позволил себе подобное высказывание в прямом эфире поединка на «Матч ТВ».

«Они усилились, [Константином] Марадишвили. Ну это со смехом! Этот [Константин] Кучаев. Это что вообще, за усиление? И у них самая большая потеря, на мой взгляд… Этот, в центре поля… Черный паренек сломался сейчас… Майга!» — заявил Корнеев, приправив свою речь нецензурной бранью.

Опорный полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3) и выбыл до конца сезона. Марадишвили 23 декабря 2023 года перешел в «Пари НН» из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона 2023/24. Кучаев, также на правах аренды, перешел в нижегородский клуб из столичного ЦСКА.

«Пари НН» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3. Команда идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее Вячеслав Колосков отказался назвать футболом матч между ЦСКА и «Спартаком».

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