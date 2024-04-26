Россиянам рассказали о новой схеме обмана при покупке авто

При попытке купить автомобиль на фейковом аукционе за криптовалюту человек может остаться и без машины и без денег. О новой мошеннической схеме агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«Так, просмотрев объявления о продаже авто, покупатель натыкается на таргетированную рекламу с продажей иномарок из-за рубежа на аукционе по ценам ниже рынка. Стоит заинтересоваться — и сразу же подключается менеджер, который объясняет, как делать ставки и переводить деньги для оплаты в криптовалюту. Неудивительно, что по итогам этой аферы покупатель остается без денег и без машины», - говорится в сообщении.

По словам Васильева, люди понимают, что это обман, но все равно продолжают верить в чудо. Для того, чтобы не потерять деньги, следует покупать автомобиль в проверенном автосалоне, подчеркнул эксперт.

До этого стало известно, что шиномонтажные мастерские могут прибегать к разным способам обмана, которые в итоге увеличат затраты клиентов. Так, вам могут указать на критический износ ваших шин и предложить приобрести на шиномонтаже дешевые б/ушки. И здесь необходимо знать, что для летних моделей максимально допустимый износ составляет 1,5 -2 мм. При покупке покрышек на шиномонтаже следует их осмотреть на предмет ремонта и отсутствие повреждений корда. Если этого не сделать, то можно стать обладателем плохо отремонтированных шин, которые еще хуже, чем те, которые до этого стояли на автомобиле.

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