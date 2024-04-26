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В МИД увидели унижение демократии в словах о возможной причастности РФ к протестам в США

Захарова раскритиковала слова Пелоси о «причастности» РФ к протестам палестинцев

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заявление экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что за палестинскими протестующими в США якобы стоит президент РФ Владимир Путин, демонстрирует уничижительное отношение к демократии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии», — написала российский дипломат.

Пелоси в интервью The Recount заявила, что к палестинским митингам, проходящим в США, может быть причастна Россия. Она предположила, что таким образом Москва вмешивается во внутреннюю политику Соединенных Штатов, а среди протестующих есть «агенты Кремля».

«Я вижу некоторое поощрение со стороны русских в отношении того, что происходит. Я верю в искренность многих демонстрантов. Это органично, это спонтанно, это реально. Но кое-что из этого, я думаю, имеет русский оттенок в том, что касается выборов», – заявила Пелоси.

Подобное заявление Пелоси делала и в январе. Тогда она призвала ФБР провести расследование в отношении протестующих в стране, требующих прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС, при этом она без каких-либо доказательств предположила, что некоторые активисты могут иметь связи с Россией.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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