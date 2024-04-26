Стало известно, сколько россияне потратили на ювелирные украшения с начала года

Более 106 млрд рублей потратили россияне на ювелирные изделия в 1 квартале 2024 года. Об этом свидетельствует исследование аналитического Центра SOKOLOV, копия есть у «Газеты.Ru».

Рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 106,5 млрд рублей, что на 32,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля онлайн-продаж в общей структуре рынка выросла с 23% на начало года до 28% к апрелю.

Первый квартал – традиционный период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся гендерные праздники 23 февраля и 8 марта, а также День всех влюбленных 14 февраля. Только в марте ювелирный рынок страны составил 42,7 млрд. (рост 34% к 2023 году). Средний чек за первый квартал 2024 год вырос на 17% и составил 8 650 рублей. В марте средний чек достигал 8 866 рублей (+15 относительно марта прошлого года).

«Драйвером роста рынка стал резкий рост онлайн-продаж ювелирных изделий, доля которых в общей структуре рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте. Кроме того, на возросший спрос наложилось увеличение среднерозничных цен, обусловленное ростом учетной цены ЦБ РФ на золото на 12% за I квартал до 6 576 рублей за грамм», рассказала руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

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