Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следователи заявили о возможной причастности Тимура Иванова к другим преступлениям

Следствие устанавливает причастность зама Шойгу Иванова к другим преступлениям

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Следствие устанавливает возможную причастность заместителя министра обороны России Сергея Шойгу, Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, к другим должностным преступлениям. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там заявили, что уголовное дело в отношении Иванова может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. Следствие полагает, что чиновник сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Сам Иванов отвергает свою причастность к получению взятки. В суде он заявил, что готов предоставить развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами