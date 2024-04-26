Следователи заявили о возможной причастности Тимура Иванова к другим преступлениям

Следствие устанавливает возможную причастность заместителя министра обороны России Сергея Шойгу, Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, к другим должностным преступлениям. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там заявили, что уголовное дело в отношении Иванова может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. Следствие полагает, что чиновник сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Сам Иванов отвергает свою причастность к получению взятки. В суде он заявил, что готов предоставить развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек.