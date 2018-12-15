В Минюсте США назвали стоимость расследования «российского вмешательства»
Расследование «вмешательства России» в американские президентские выборы в 2016 году, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер, обошлось с апреля по сентябрь 2018 года в $4,6 млн.
Об этом говорится в опубликованном Минюстом США отчёта.
Как уточняется, расходы других подразделений Минюста, которые также занимались расследованием «российского дела», составили в этот период около $4 млн.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «вмешательству» России в американские выборы 2016 года обошлось в более чем $30 млн.
Расследование «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году продлитс