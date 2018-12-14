Трамп собрался в отпуск

Президент США Дональд Трамп планирует провести рождественские и новогодние каникулы в своем поместье «Мар-о-Лаго». Об этом сообщает The Palm Beach Post.

По данным издания, управление гражданской авиации США попросило избегать полетов над курортом, поскольку в это время там может находиться американский лидер. Неизвестно, когда именно Трамп приедет в поместье, однако предупреждение охватывает период с 21 декабря по 6 января.

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Газета подчеркивает, что отпуск может стать самым длинным с момента переезда Трампа в Белый дом в 2017 году.

Ранее сообщалось, что президент США отменил рождественскую вечеринку для журналистов.