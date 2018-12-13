Лидер лейбористов заявил о «хаосе» в правительстве Мэй
Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин заявил в интервью The Guardian, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утратила большинство в парламенте.
По его словам, голосование о вотуме недоверия Мэй никак не отразится на жизни граждан Британии. По его мнению, Мэй не только утратила большинство в британском парламенте, но и привела свое правительство к «хаосу».
«Она [Мэй] не способна провести процедуру Brexit на тех условиях, которые отвечали бы интересам страны, в первую очередь поддерживая рынок труда и экономику», — заключил Корбин.
Также он отметил, что перевес в 83 голоса в голосовании по вотуму недоверия может говорить о том, что Мэй утратила полный контроль над консервативной партией.
Ранее стало известно, что парламентарии проголосовали по вотуму недоверия Мэй.