Игорь Синяк нанял охрану после ограбления в Париже

Блогер Игорь Синяк заявил, что не чувствует себя в безопасности с охраной

Блогер Игорь Синяк признался в Telegram-канале, что нанял круглосуточную охрану после ограбления его парижской квартиры.

Синяк отметил, что не чувствует себя в безопасности даже в присутствии секьюрити.

«Если есть необходимость в охране, значит, мне теперь постоянно угрожает опасность? И эта мысль меня не покидает. Как будто с той ночи ограбления что-то изменилось раз и навсегда. Теперь моя жизнь и мой привычный быт ощущаются совершенно по-другому. И это произошло не по моему желанию», — поделился блогер.

Синяк отметил, что после происшествия хочет исчезнуть и стать самым незаметным человеком в мире.

5 января Синяк рассказал, что ночью в его дом ворвались двое вооруженных мужчин. За несколько секунд неизвестные выломали дверь и влетели в квартиру. Один из воров приставил нож к горлу блогера.

Игорь Синяк — известный скандальный бьюти-блогер. Он получил наибольшую популярность по роликам, в которых обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику во «ВКонтакте» «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

Ранее Игорь Синяк столкнулся со злорадством после ограбления его квартиры в Париже.