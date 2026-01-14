Размер шрифта
Российского олимпийского чемпиона по боксу внесли в базу «Миротворца»

Сайт «Миротворец» внес в свою базу данных чемпиона ОИ по боксу Гайдарбекова
Виталий Белоусов/ТАСС

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу олимпийского чемпиона по боксу и замминистра по физкультуре и спорту Республики Дагестан Гайдарбека Гайдарбекова. Об этом пишет РИА Новости.

На ресурсе указано, что Гайдарбеков якобы «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Гайдарбеков завоевал золото Олимпийских игр в 2004 году, а на Олимпиаде-2000 стал серебряным призером. В своей карьере он также становился чемпионом Европы.

В конце ноября сообщалось, что в «Миротворец» попали персональные данные теннисистки и призера Олимпийских игр Надежды Петровой, футболиста Дениса Глушакова и баскетболиста, чемпиона Европы Сергея Мони. Также в базе оказались гендиректор Единой лиги ВТБ по баскетболу Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Гуськов.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит собранную базу личных данных людей, в том числе артистов, спортсменов, политиков, журналистов и многих других, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Ранее двухкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анну Богалий внесли в базу «Миротворца»

