В Краснодарском крае обнаружили обломки украинского беспилотника

В станице Староминской обнаружили обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По его данным, фрагменты беспилотника упали в огороде частного дома. Обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.

В период с 9:00 до 13:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны России (ПВО) перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Больше всего — 28 БПЛА — перехватили над акваторией Азовского моря, три беспилотника уничтожили над Крымом, два — над Краснодарским краем.

Утром, в период с 7:00 до 9:00 мск, дежурные ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа: шесть аппаратов перехватили и ликвидировали в небе над Ставропольским краем, один — над Краснодарским краем.

Ранее режим ЧС ввели в микрорайне Ростова-на-Дону после атаки БПЛА.