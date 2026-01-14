Размер шрифта
В Башкирии подросток выманил личные фотографии у 11-летней девочки

Mash: в Башкирии подростка задержали за вымогательство личных фото у школьницы
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии 17-летний юноша задержан по подозрению в вымогательстве интимных фотографий несовершеннолетней из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Молодой человек создал в мессенджере фейковый аккаунт и, выдавая себя за девочку, вступил в переписку с петербургской школьницей. Юноша и предложил ей «игру», суть которой заключалась в обмене откровенными фотографиями. Подозреваемый отправлял ребенку поддельные снимки, а в ответ получал реальные интимные фотографии девочки.

Родители пострадавшей, обнаружив переписку, обратились в правоохранительные органы. Подросток был задержан, он находится в следственном изоляторе. Его семья подала апелляционную жалобу на меру пресечения, пытаясь добиться его возвращения домой.

До этого в Чувашии мужчина требовал у девочек непристойные фото. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевших. Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее мужчина представлялся подростком и шантажировал 39 девочек непристойными фото.

