Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено  )
Новости политики

Стало известно, сколько ЕС потратил на Украину с начала СВО

Фон дер Ляйен: ЕС потратил на Украину больше любой другой страны
Olivier Matthys/AP

Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 14 января 2026 года, пишет ТАСС.

«С начала конфликта ЕС предоставил Киеву помощь на €193,3 млрд, включая €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», — отметила она.

Фон дер Ляйен также напомнила, что в 2026-2027 году на Украину ЕС потратит еще €90 млрд, которые будут собраны странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

19 декабря 2025 года ЕС решил выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы за счет собственных средств, а не замороженных российских активов. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении кредита.

14 января 2026 года Фон дер Ляйен отметила, что финансовая поддержка будет разделена. €30 млрд пойдут в украинский бюджет, а две трети (то есть €60 млрд) Киев потратит на закупку военной техники. Причем ЕС потребовал закупать ее преимущественно у стран союза.

Также Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина не будет обязана выплачивать кредит ЕС, если не получит «в полном объеме» выплаты ущерба от России, а также сказала, что замороженные российские активы все еще могут быть использованы для спонсирования Украины.

Ранее Британия захотела изымать нефть с теневого флота РФ для финансирования Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620089_rnd_2",
    "video_id": "record::5fd30d24-5d01-45ef-940d-b27b0b1fdd0b"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+