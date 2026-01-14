Стало известно, сколько ЕС потратил на Украину с начала СВО

Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 14 января 2026 года, пишет ТАСС.

«С начала конфликта ЕС предоставил Киеву помощь на €193,3 млрд, включая €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», — отметила она.

Фон дер Ляйен также напомнила, что в 2026-2027 году на Украину ЕС потратит еще €90 млрд, которые будут собраны странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

19 декабря 2025 года ЕС решил выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы за счет собственных средств, а не замороженных российских активов. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении кредита.

14 января 2026 года Фон дер Ляйен отметила, что финансовая поддержка будет разделена. €30 млрд пойдут в украинский бюджет, а две трети (то есть €60 млрд) Киев потратит на закупку военной техники. Причем ЕС потребовал закупать ее преимущественно у стран союза.

Также Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина не будет обязана выплачивать кредит ЕС, если не получит «в полном объеме» выплаты ущерба от России, а также сказала, что замороженные российские активы все еще могут быть использованы для спонсирования Украины.

