Лавров назвал операцию США в Венесуэле незаконной

Позиция РФ относительно операции США в Венесуэле остается неизменной и принципиальной: это грубейшее нарушение международного права. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.

«Наша позиция остается неизменной. Эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения. И Венесуэла являлась именно таким государством», — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, позицию России относительно операции США в Венесуэле также разделяет подавляющее число государств, в том числе большинство стран глобального Юга и глобального Востока. При этом только европейские страны и союзники Вашингтона «стыдливо пытаются избежать» принципиальных оценок похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», подчеркнул он.

3 января американские военные нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Ранее на Западе заявили о выгоде России от операции США в Венесуэле.