Актер Виктор Рухманов умер в возрасте 95 лет

Заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра сатиры.

«Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей», — сказано в сообщении театра.

Виктор Рухманов — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Родился 19 декабря 1930 года в Харькове. В возрасте тринадцати лет ушел на фронт, став воспитанником и «сыном полка». После окончания войны в 1945 году прошел в парадном расчете по Красной площади в Москве. Позднее изучал актерское мастерство и начал профессиональную карьеру в Харьковском академическом театре музыкальной комедии, где работал до 1957 года.

В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ (курс В. О. Топоркова). Вскоре его заметил руководитель Московского театра сатиры В. Н. Плучек и пригласил в труппу. Рухманов завоевал зрительскую симпатию и стал одним из ведущих актеров театра, одновременно работая помощником режиссера.

Помимо театральной деятельности, он активно снимался в фильмах-спектаклях, художественных фильмах и телесериалах. Считается одним из ветеранов сцены Театра сатиры, где служил более 60 лет.

В его творческой биографии — десятки ярких и запоминающихся ролей на сцене и в кино. Среди них пан Изобретатель в «Кабачке 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в «Ревизоре», Двойкин в спектакле «Баня» и многие другие.

